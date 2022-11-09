Хрюнов: президент WBC прошептал, что я — легендарный человек для бокса

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал про звонок президенту WBC Маурисио Сулейману.

«Конечно, я очень грущу из-за решения WBC. Я ночью звонил Маурисио Сулейману, и всё, что говорю вам, сказал ему. В ответ — тишина. И слова — «я могу себе такое позволить». Он прошептал, что я легендарный человек для семьи и бокса, но по теме не сказал ничего», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в феврале четыре ведущие боксёрские организации — Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — сообщили о том, что не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. Совсем недавно WBC объявила, что исключит всех российских боксёров из своего рейтинга.