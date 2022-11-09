Хрюнов: президент WBC прошептал, что я — легендарный человек для бокса

Известный промоутер Владимир Хрюнов рассказал про звонок президенту WBC Маурисио Сулейману.
«Конечно, я очень грущу из-за решения WBC. Я ночью звонил Маурисио Сулейману, и всё, что говорю вам, сказал ему. В ответ — тишина. И слова — «я могу себе такое позволить». Он прошептал, что я легендарный человек для семьи и бокса, но по теме не сказал ничего», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, в феврале четыре ведущие боксёрские организации — Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — сообщили о том, что не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. Совсем недавно WBC объявила, что исключит всех российских боксёров из своего рейтинга.
- 9 ноября 2022
-
11:20
-
11:11
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:30
-
10:20
-
09:51
-
04:28
-
01:22
-
00:49
-
00:22
- 8 ноября 2022
-
23:31
-
22:41
-
22:31
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:30
-
20:21
-
19:25
-
19:01
-
18:26
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:17
-
14:54
-
13:55
-
13:39
-
13:25
-
13:01
-
12:52
-
12:49
-
12:43