Хрюнов: бокс не принадлежит Сулейману или Хрюнову. Это нечто эзотерическое

Известный промоутер Владимир Хрюнов на фоне исключения российских боксёров из WBC высказал своё отношение к происходящему в мире бокса.

«Бокс — это нечто эзотерическое, бокс не принадлежит Сулейману или Хрюнову. Главный там — его величество боксёр. Например, великий Костя Цзю, который был чемпионом WBC. Думаю, в нормальном мире всё вернётся на круги своя. Сейчас просто смутное время, когда многие идут на поводу у каких-то вещей, даже если сами так не думают. Оставим решение на совести тех, кто его принял. Будем жить дальше с высоко поднятой головой, потому что, я считаю, в России лучшая в мире школа бокса. Жизнь будет продолжаться.



Главное для боксёра — поединки, в которых он принимает участие. У российский боксёров остаётся возможность драться с лучшими. Что касается поясов или ещё чего-то… Вопрос, кого ты победил, с кем дрался. Я, как промоутер, планирую много поединков чемпионского уровня. Нашим боксёрам будет, чем заняться. Всё, чем мы занимаемся, должно быть ради главного человека в боксе — боксёра. Посмотрим, кто исторически прав», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.