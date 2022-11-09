Тренер Махачева — о деле Веласкеса: если не понравится моё сообщение, отпишитесь от меня

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, прокомментировал решение суда освободить бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса под залог.



«Наконец-то судья разобрался. Ни один настоящий мужчина, коим и является Кейн, никогда не сбежит, зная, что его семья останется без него. Пришло время двигаться дальше, чтобы наконец покончить с этим делом и вернуть его домой навсегда, где ему самое место. Если вам как-то не нравится это сообщение, пожалуйста, просто отпишитесь от меня, потому что иначе я заблокирую вас. Позвольте системе работать, прежде чем выносить суждение. Не всё таково, каким кажется. И давайте посмотрим, как всё сложится по мере развития этого дела», — написал Мендес.



Напомним, Веласкеса заключили под стражу в самом конце февраля. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если его признают виновным. По версии обвинения Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырёхлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

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