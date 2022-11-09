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Тренер сборной России рассказал, кто виноват в решении WBC исключить боксёров из рейтингов

Тренер сборной России рассказал, кто виноват в решении WBC исключить боксёров из рейтингов
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Главный тренер национальной команды России по боксу Эдуард Кравцов высказался по поводу решения WBC исключить российских боксёров из своего рейтинга.

«Все были готовы к отстранению — ещё весной об этом говорилось. Всё это время российские боксёры росли в мировом рейтинге. Скорее всего, похожая ситуация будет и в других организациях.

Здесь на конгрессе чересчур постаралась украинская сторона… Очередное нытьё украинцев — вот причина отстранения россиян. Надеюсь, что это продлится недолго. Сама организация WBC от этого только проигрывает. Российские боксёры представлены в каждой категории на ведущих ролях — кому WBC делает хуже? В первую очередь — себе. Понятно, что и все боксёры от этого проигрывают — в том числе наши. Люди не должны страдать от политических интриг», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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