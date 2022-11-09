В RCC утвердили дату поединка Шлеменко и Исмаилова

Бой российских средневесов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова возглавит турнир RCC 13, который состоится 3 декабря в Екатеринбурге на многотысячной арене «Уралец». Это будет самый громкий поединок в российском ММА в 2022 году.

История противостояния между Шлеменко и Исмаиловым длится уже давно. Ещё в прошлом году стало ясно, что топовые бойцы должны встретиться в клетке. В декабре Магомед бросил вызов Александру на одном из турниров RCC и тут же получил согласие от Шторма.



Планировалось, что поединок состоится ещё в августе, но Магомед Исмаилов был вынужден прооперировать колено, чтобы быть в максимальных кондициях во время боя.



Тем не менее спортсмены успели открыть счёт в тренерской битве. Специально под этот бой RCC запустила реалити-шоу с участием бойцов со всей страны, в финале которого команда Лысого хищника оказалась сильнее.