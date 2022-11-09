Уиттакер назвал фаворита в бою Порье — Чендлер

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался по поводу предстоящего поединка между Дастином Порье и Майклом Чендлером.
«Я, наверное, отдал бы предпочтение Порье. Честно говоря, на этот поединок очень тяжело ставить, но Порье очень разнообразен в своих атаках. Он и побороться не против, удары ногами у него эффективные, бойцовский IQ высокий, и он многое способен выдержать – что очень важно.
Чендлер же – очень взрывной, очень умный, очень уверенный в себе боец, но он много пропускает. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, он находит в себе силы подняться, но в таком поединке, где они будут обмениваться ударами до тех пор, пока один из них не перестанет двигаться, я вынужден отдать предпочтение Дастину», — приводит слова Уиттакера MMA News.
- 9 ноября 2022
-
13:52
-
13:49
-
13:08
-
12:46
-
11:48
-
11:20
-
11:11
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:30
-
10:20
-
09:51
-
04:28
-
01:22
-
00:49
-
00:22
- 8 ноября 2022
-
23:31
-
22:41
-
22:31
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:30
-
20:21
-
19:25
-
19:01
-
18:26
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:17
-
14:54
-
13:55
-
13:39