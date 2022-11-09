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Уиттакер назвал фаворита в бою Порье — Чендлер

Уиттакер назвал фаворита в бою Порье — Чендлер
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался по поводу предстоящего поединка между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

«Я, наверное, отдал бы предпочтение Порье. Честно говоря, на этот поединок очень тяжело ставить, но Порье очень разнообразен в своих атаках. Он и побороться не против, удары ногами у него эффективные, бойцовский IQ высокий, и он многое способен выдержать – что очень важно.

Чендлер же – очень взрывной, очень умный, очень уверенный в себе боец, но он много пропускает. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, он находит в себе силы подняться, но в таком поединке, где они будут обмениваться ударами до тех пор, пока один из них не перестанет двигаться, я вынужден отдать предпочтение Дастину», — приводит слова Уиттакера MMA News.

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