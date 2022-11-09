«Он выстрелил себе в ногу». О'Мэлли высмеял Сехудо за то, что тот ушёл из спорта

Британский боец UFC Шон О'Мэлли считает, что решение Генри Сехудо уйти на пенсию не оправдало себя.
«Я против Чито намного важнее, чем я против Генри. Это странно, учитывая все его заслуги. Ему не платили столько, сколько он «заслуживал», поэтому он подумал, что, может быть, он уйдёт и UFC захочет его вернуть — но они этого не сделали, так что теперь он как бы выстрелил себе в ногу», — приводит слова О'Мэлли MMAJunkie.
В настоящий момент Шон занимает первое место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса. Чемпионом в этой весовой категории является его соотечественник Алджамейн Стерлинг. В последнем бою О’Мэлли встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.
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