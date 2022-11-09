Конор Макгрегор показал, как проходят его тренировки. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными во время тренировочного занятия.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой представитель Ирландии провёл летом прошлого 2021 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 встречался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.

Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ: