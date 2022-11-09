Адесанья: Перейра не так умён, как я

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу своего соперника Алекса Перейры.
«Я убеждён в том, что в клетке он не так умён, как я. Я не стану реагировать на его провокации до тех пор, пока не встречусь с ним лицом к лицу. Когда дойдёт до дела в октагоне — вы увидите мой ответ. Там он поймёт всё, что я скажу.
Перейра очень однобок. Он новичок, так что я даже рад, что подерусь с ним сейчас. Он только начинает свой путь в MMA», — приводит слова Адесаньи MMA News.
Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг), американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула, китаянки Вейли Чжан. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.
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