Адесанья: Перейра не так умён, как я

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался по поводу своего соперника Алекса Перейры.

«Я убеждён в том, что в клетке он не так умён, как я. Я не стану реагировать на его провокации до тех пор, пока не встречусь с ним лицом к лицу. Когда дойдёт до дела в октагоне — вы увидите мой ответ. Там он поймёт всё, что я скажу.

Перейра очень однобок. Он новичок, так что я даже рад, что подерусь с ним сейчас. Он только начинает свой путь в MMA», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281. В соглавном событии чемпионка организации в женском минимальном весе (до 52 кг), американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против бывшей обладательницы титула, китаянки Вейли Чжан. Также в рамках турнира сразятся американские бывшие претенденты на пояс в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.