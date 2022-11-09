Василевский: сейчас Шлеменко дерётся как новичок. Исмаилов вынесет его в одну калитку

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
«Если честно, я не думаю, что над боем Исмаилов – Шлеменко нависло какое-то проклятие. Их поединок, скорее всего, состоится, но он потерял остроту и актуальность. Посмотрите крайние бои Александра Шлеменко. В их противостоянии с Исмаиловым нет спортивной составляющей.
Сейчас Саша дерётся как новичок. Магомед вынесет его в одну калитку. Не знаю, что Шлеменко может ему противопоставить. У Александра всегда был козырь – крепкая голова, он хорошо держал удары, мог идти в обмены и быть в них успешным. Сейчас голова особо не держит.
В его крайнем поединке с бразильским бойцом, которого непонятно откуда привезли в Омск и которому Шлеменко проиграл, всё видно. Александр не мог ни бить, ни бороться, ни дышать. Не знаю, как он будет драться с Магой», — приводит слова Василевского Metaratings.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко после победы над Иличем:
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