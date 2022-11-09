Промоутер Бивола высказался о дивизионе, в котором может состояться реванш с Канело

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес не захочет проводить с ним реванш в своём дивизионе.

«Вопрос заключается в том, спустится ли Дмитрий Бивол во второй средний вес, чтобы сразиться с Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира. Его менеджер уже на протяжении нескольких лет говорит мне, что он способен уложиться в лимит. [Перед боем с Рамиресом] он поужинал в четверг, а затем позавтракал в пятницу утром перед взвешиванием.

Но у нас есть и Канело Альварес, который может всё перевернуть и сказать: «Нет, мне нужны те же условия. Я не хочу, чтобы всё выглядело так, будто я меняю обстоятельства, чтобы победить», – сказал Хирн в интервью DAZN.

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