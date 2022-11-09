Промоутер Бивола встретится с Канело, чтобы обсудить реванш с россиянином

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, сообщил, что на этой неделе проведёт встречу с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и его тренером Эдди Рейносо, чтобы обсудить реванш с россиянином.
«Я собираюсь встретиться с Эдди Рейносо и Саулем на этой неделе. Я знаю, они хотят подраться с Дмитрием Биволом. Канело хочет отомстить за поражение, но в конечном итоге всё сводится к двум бойцам.
Бивол получит намного больше денег, если подерётся с Канело, но в то же время он задумывается и о наследии, и если вы спросите его, то он в любом случае предпочтёт поединок за звание абсолютного чемпиона. Вот что ему нужно», – сказал Хирн в интервью DAZN.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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