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Григорий Дрозд прокомментировал исключение российских боксёров из рейтинга WBC

Григорий Дрозд прокомментировал исключение российских боксёров из рейтинга WBC
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд прокомментировал исключение отечественных боксёров из рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBC), о чём вчера, 8 ноября, объявил президент организации Маурисио Сулейман.

«Я отношусь к этой новости очень негативно, так как я сам бывший чемпион мира по версии WBC. Напомню, у нас пять чемпионов по версии WBC в России: Юрий Арбачаков, Олег Маскаев, Костя Цзю, я и Артур Бетербиев. Поэтому российские традиции в этой организации очень глубокие. Вообще, сложно переоценить вклад российского бокса в развитие профессионального бокса», – приводит слова Дрозда издание Лента.ру.

Напомним, действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (18-0, 18 KO), также удерживающий титулы IBF и WBO, свой последний поединок провёл под флагом Канады, чтобы избежать возможных санкций.

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