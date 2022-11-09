Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он слишком умён». Майкл Кьеза дал прогноз на бой Адесанья — Перейра

«Он слишком умён». Майкл Кьеза дал прогноз на бой Адесанья — Перейра
Комментарии

Бывший боец UFC американец Майкл Кьеза высказался об ожидаемом титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 281.

«Адесанья слишком умён, чтобы проиграть этот бой. Я считаю, что он действительно настроен на то, чтобы досрочно завершить этот поединок. Если бы мне пришлось давать точный прогноз… я бы поставил на победу Исраэля приёмом», – сказал Кьеза в интервью UFC.

Напомним, в соглавном событии UFC 281 чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против китаянки Вейли Чжан. Также в рамках турнира встретятся американские экс-претенденты на титул в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Новость по теме
Исраэль Адесанья показал актуальную форму перед боем с Перейрой на UFC 281

UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022