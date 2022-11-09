«Он слишком умён». Майкл Кьеза дал прогноз на бой Адесанья — Перейра

Бывший боец UFC американец Майкл Кьеза высказался об ожидаемом титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США) и возглавит турнир UFC 281.
«Адесанья слишком умён, чтобы проиграть этот бой. Я считаю, что он действительно настроен на то, чтобы досрочно завершить этот поединок. Если бы мне пришлось давать точный прогноз… я бы поставил на победу Исраэля приёмом», – сказал Кьеза в интервью UFC.
Напомним, в соглавном событии UFC 281 чемпионка в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Карла Эспарза проведёт дебютную защиту против китаянки Вейли Чжан. Также в рамках турнира встретятся американские экс-претенденты на титул в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье и Майкл Чендлер.
UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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