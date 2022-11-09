Атлас: Ломаченко больше нельзя ждать боя с элитным соперником

Известный американский тренер Тедди Атлас считает, что звёздный украинский экс-чемпион Василий Ломаченко больше не может брать паузы перед боями с лучшими легковесами мира из-за возраста.

«Как бы я ни любил Лому, но ему пора сразиться с топовым парнем. Часики тикают, ему нельзя больше ждать. Бой с Хэйни получится тяжёлым для него. И если он хочет подраться с ним, то лучшего момента не найти.

Хэйни вынужден был заключить сделку с Top Rank, чтобы заполучить поединок с Камбососом. На время покинуть Хирна и перейти в Top Rank. Он был вынужден это сделать, так что теперь он в Top Rank и может получить бой с Ломаченко», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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