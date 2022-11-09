«Это был бы фейерверк». Экс-боец UFC назвал приоритетного соперника для Адесаньи

Бывший боец UFC Дэн Харди считает, что действующий обладатель титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья мог бы провести поединок с чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг) чехом Иржи Прохазкой в случае победы над бразильцем Алексом Перейрой.
«По правде сказать, лучшее, что может сделать Адесанья в случае победы – это снова подняться в полутяжёлый вес. Бой с Иржи Прохазкой стал бы настоящим фейерверком. UFC смогли бы продать это как PPV-хедлайнера. Чего только стоят их боевые стили», – сказал Харди в интервью Submission Radio.
Напомним, поединок Адесаньи и Перейры возглавит турнир UFC 281, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США). Прохазка выступит в начале декабря в Лас-Вегасе и проведёт реванш с бразильцем Гловером Тейшейрой, который станет главным событием турнира UFC 282.
Хасбик посетил Аргентину перед чемпионатом мира по футболу:
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