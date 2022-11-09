Майкл Чендлер объяснил, почему заслуживает боя с Махачевым

Бывший чемпион Bellator американский ветеран Майкл Чендлер, готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) бросить вызов именитому соотечественнику Дастину Порье, объяснил, почему в случае победы он должен сразиться с российским чемпионом Исламом Махачевым.

«Один из лучших моментов заключается в том, что я пришёл в UFC, будучи 34-летним ветераном. Опыт, который я приобрёл за 14 лет боёв, бесценен.

Я хочу, чтобы Ислам говорил обо мне. И я хочу говорить о нём. У меня лучшая борьба. Старая добрая американская борьба первого дивизиона. И я верю, что смогу удержать Ислама и победить его», – сказал Чендлер в эфире ESPN.

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