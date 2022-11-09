Кормье рассказал, почему Адесанья встретился с Сен-Пьером перед боем с Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Даниэль Кормье высказался об ожидаемом титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

«Это один из моих крупнейших вопросов. И я не уверен, что это в той же степени относится к командным видам спорта. В боях, когда вы проигрываете кому-то дважды, и во второй раз тяжело, это может повлиять на вас.

Адесанья отправился в Канаду и провёл время с Жоржем Сен-Пьером, чтобы понять, как победить того, кто уже бил вас. Не забывайте, Сен-Пьер вернулся и побил Мэтта Серру. Итак, он встретился с человеком, который понимает его, чтобы оседлать дракона. Потому что Перейра является его кошмаром», – сказал Кормье в эфире ESPN.

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