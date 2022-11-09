Майкл Биспинг объяснил, почему Перейра не победит Адесанью на UFC 281

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг высказался об ожидаемом титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

«Если у Перейры и есть преимущество в том, чтобы нокаутировать одним ударом, то я готов поставить последний доллар на то, что Адесанья быстрее. А скорость нивелирует одиночный нокаутирующий удар.

Помимо этого, Адесанья хорош в контроле дистанции. Он меняет стойки, и при этом его эффективность не падает. Он может идти вперёд, отступать и бить из любых положений. Его соперники не угадывают, как он начнёт атаку. Послушайте, он слишком быстрый», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.