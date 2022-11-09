Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

WBO санкционировала бой за вакантный титул, оставленный Шакуром Стивенсоном

WBO санкционировала бой за вакантный титул, оставленный Шакуром Стивенсоном
Комментарии

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за вакантный титул во втором полулёгком весе (до 59 кг) между мексиканцами Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO) и Эмануэлем Наваррете (36-1, 30 KO), сообщает пресс-служба.

Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться до 19 ноября.

Оскару Вальдесу 31 год. Боец является чемпионом мира в двух весовых категориях. В апреле мексиканец потерпел дебютное поражение в карьере, уступив по очкам американскому олимпийцу Шакуру Стивенсону и лишившись титула WBC во втором полулёгком весе.

Эмануэлю Наваррете 28 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и только в 2018-м дебютировал в США, в бою за титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) перебоксировав ганца Айзека Догбо. После пяти успешных защит Наваррете поднялся в полулёгкий вес (до 57,2 кг), где завоевал вакантный титул от той же WBO, оставленный Вальдесом, и провёл три успешных защиты.

Новость по теме
Менеджер Ломаченко ответил на критику выступления украинца в бою с Ортисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022