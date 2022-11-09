WBO санкционировала бой за вакантный титул, оставленный Шакуром Стивенсоном

Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала поединок за вакантный титул во втором полулёгком весе (до 59 кг) между мексиканцами Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO) и Эмануэлем Наваррете (36-1, 30 KO), сообщает пресс-служба.

Согласно постановлению, команды боксёров обязаны договориться до 19 ноября.

Оскару Вальдесу 31 год. Боец является чемпионом мира в двух весовых категориях. В апреле мексиканец потерпел дебютное поражение в карьере, уступив по очкам американскому олимпийцу Шакуру Стивенсону и лишившись титула WBC во втором полулёгком весе.

Эмануэлю Наваррете 28 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и только в 2018-м дебютировал в США, в бою за титул WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) перебоксировав ганца Айзека Догбо. После пяти успешных защит Наваррете поднялся в полулёгкий вес (до 57,2 кг), где завоевал вакантный титул от той же WBO, оставленный Вальдесом, и провёл три успешных защиты.