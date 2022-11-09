В WBC обозначили позицию по обязательной защите Бетербиева

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что британец Каллум Смит (29-1, 21 KO) является обязательным претендентом на чемпионский титул, который удерживает проживающий в Канаде россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO).
По словам Сулеймана, Смит может претендовать на бой с Бетербиевым после того, как он проведёт обязательную защиту по версии WBO против другого британца – Энтони Ярда.
«Каллум Смит является обязательным претендентом. Ему разрешается провести промежуточный поединок, поскольку Бетербиев собирается провести защиту по версии WBO. Победитель обязан встретиться с Каллумом Смитом. Смиту разрешено драться, однако если он проиграет, то лишится позиции обязательного претендента», – приводит слова Сулеймана издание BoxingScene.
Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол:
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