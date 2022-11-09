WBC санкционировал бой между Эрролом Спенсом и Китом Турманом

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO) и Китом Турманом (30-1, 22 KO).

Решение было принято, сегодня, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).

Эрролу Спенсу 32 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2012 года и в мае 2017-го впервые сразился за титул, на выезде в Британии досрочно остановив в 11-м раунде чемпиона IBF Келла Брука. Впоследствии, после побед над соотечественником Шоном Портером и кубинцем Йорденисом Угасом, Спенс присоединил к своей коллекции титулы WBC и WBA.

Киту Турману 33 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2007 года. Турман также становился объединённым чемпионом в полусреднем весе. Своё единственное поражение в карьере он потерпел от рук легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо в июле 2019 года.

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