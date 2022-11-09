Исраэль Адесанья назвал лучший нокаут 2022 года в UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья назвал лучший нокаут 2022 года в организации.
По мнению Адесаньи, номинация должна достаться британцу Леону Эдвардсу, сенсационно нокаутировавшему хай-киком в пятом раунде нигерийца Камару Усмана и ставшему новым обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг).
«Как бы я ни любил обоих парней, это было одновременно и горько, и сладко. Из-за того, как Леон сделал это. Срывы боёв, тычок в глаз в бою с Белалом, простой… Все списали его со счетов.
Камару уже достаточно надорвал свою задницу на момент нокаута, он находился на пути к победе, и затем так всё сложилось. Это было прекрасно, так что это мой выбор. Как бы меня это ни расстраивало, это будет мой нокаут года», – сказал Адесанья в интервью ESPN.
Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения:
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