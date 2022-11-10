WBC санкционировал бой между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в супертяжёлом весе между американцами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO).

Решение было принято вчера, 9 ноября, на 60-й ежегодной конвенции WBC в Акапулько (Мексика).

Деонтею Уайлдеру 37 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2008 года. В январе 2015-го Уайлдер впервые сразился за титул, одолев по итогам 12 раундов соотечественника Бермейна Стиверна. Впоследствии Бронзовый бомбардировщик провёл 10 защит титула, однако в феврале 2020 года досрочно проиграл во втором бою с британцем Тайсоном Фьюри. В октябре 2021-го Фьюри повторно остановил американца, нокаутировав его в 11-м раунде. Уайлдер вернулся спустя год, за неполный раунд расправившись с финским ветераном Робертом Хелениусом.

Энди Руису 33 года. Боец впервые сразился за титул в декабре 2016 года, когда уступил по очкам новозеландцу Джозефу Паркеру. В июне 2019 года Руис сенсационно остановил звёздного британца Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA Super, IBF и WBO. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз Джошуа победил единогласным решением. В своём последнем бою в сентябре Руис победил по очкам кубинского ветерана Луиса Ортиса.

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