Дастин Порье высказался о возможном титульном поединке с Исламом Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал возможный титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе с Исламом Махачевым.



«В этом виде спорта никогда ничего не ясно, особенно в лёгком весе. Но поражение Оливейры в поединке с Махачевым определённо открывает для меня новые двери, есть новые возможности, теперь имеют смысл разные бои, новые противники. Посмотрим, но всё это не имеет значения до UFC 281.



Сразу после боя с Оливейрой моё сердце было разбито. Но борьба за пояс — это то, чем я продолжаю заниматься. Я всегда мотивирован. На этом я очень сосредоточен», — приводит слова Порье MMAJunkie.



12 ноября Дастин Порье проведёт бой с Майклом Чендлером в рамках очередного турнира UFC 281.