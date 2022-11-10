Чендлер: все захотят увидеть страсть американской борьбы против дагестанского грэпплинга

Бывший чемпион Bellator американский ветеран Майкл Чендлер, готовящийся на этих выходных в Нью-Йорке (США) сразиться с именитым соотечественником Дастином Порье, высказался по поводу своего шанса на титульный поединок в лёгком дивизионе, чемпионом которого является россиянин Ислам Махачев.

«Я думаю, что когда займусь своим делом на UFC 281, то, несомненно, они захотят увидеть старую добрую страсть в американской борьбе против дагестанского грэпплинга. Это то, что, я надеюсь, мы увидим.



Это мой пятый бой в UFC. Ситуация немного успокоилась. Я стал видеть некоторые вещи более ясно. Это феноменальная возможность. Думаю, что это поставит меня в очередь за титулом или ещё одним крупным боем, когда я нокаутирую Дастина», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.