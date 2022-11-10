Эспарза: я готова доказать, что весь мир ошибается
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Американка Карла Эспарза высказалась о своём статусе аутсайдера перед боем с Вэйли Чжан на UFC 281.
«Я думаю, что, вероятно, многие люди чувствовали это и раньше, но на самом деле это не имеет значения. Мне всё равно, что думает и чего боится Вэйли. Я отправляюсь туда в своём лучшем состоянии, и это, наверное, один из лучших лагерей, которые у меня были. Я просто готова пойти туда в своём лучшем состоянии и доказать, что весь мир ошибается», — приводит слова Эспарзы MMAJunkie.
Напомним, в своём последнем поединке, который проходил в мае этого года, Эспарза победила судейским решением Роуз Намаюнас. Вэйли Чжан в июньском турнире UFC встречалась с Йоанной Енджейчик и одержала победу техническим нокаутом.
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