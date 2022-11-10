Чендлер высказался о потенциальном поединке Махачева и Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер дал комментарий по поводу возможного поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Я думаю, что если есть парень, который заслуживает продвижения, то это Алекс Волкановски. Но эгоистичная часть меня говорит: «Я не хочу, чтобы это произошло». Я понимаю, насколько это имеет смысл с точки зрения промоутера, с точки зрения UFC.
Я думаю, что Махачев – феноменальный талант. Также думаю, что ему нужно провести свою первую защиту титула против легковеса. Ему нужно провести ещё один поединок в лёгком весе, прежде чем мы начнем говорить о супербоях. Я говорю это не для того, чтобы сказать, что UFC примет неправильное решение, если позволит Волкановски подняться», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.
UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?
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