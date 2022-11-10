Перейра: Адесанья заслуживает реванша после UFC 281, но он сам этого не захочет
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Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра выразил уверенность, что если действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья проиграет ему на UFC 281, то он потом не захочет проводить реванш.
«Не имеет значения, кого они хотят бросить в борьбу за пояс следующим. Адесанья заслуживает реванша после UFC 281, но после боя он этого не захочет.
Нет, это не личное, не для меня. Я буду делать свою работу, как если бы я дрался с кем-то другим. Я просто сосредоточен на борьбе за пояс. Я не знаю, как он мог бы пережить предыдущие поражения. Это все ещё в его голове», — приводит слова Перейры MMAJunkie.
Титульный поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей возглавит турнир UFC 281, который пройдёт 12 ноября.
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