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«Может, сымитировать травму?» Адесанья удивлён, что является фаворитом боя с Перейрой

«Может, сымитировать травму?» Адесанья удивлён, что является фаворитом боя с Перейрой
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с бразильским бойцом смешанных единоборств Алексом Перейрой.

«Мне нравится давление. Вчера вечером я случайно увидел коэффициенты и думал: «Почему я фаворит? Какого чёрта?». Думаю, нужно это изменить. Может быть, мне сымитировать травму или что-то в этом роде? Но посмотрим. Я считаю, нужно делать ставки на Алекса Перейру, и затем увидим, что будет происходить в бою», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie со ссылкой на пресс-конференцию бойца.

Титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 281, который состоится 12 ноября.

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