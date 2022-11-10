Рейес рассказал о тренировках с Тейшейрой и Перейрой перед UFC 281

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес рассказал о своих тренировках с Гловером Тейшейрой и Алексом Перейрой.

«С точки зрения навыков я Доминик 2.0. Моя защита сильно усовершенствована, а атака стала даже лучше, чем раньше. Да, я думаю, что мой тайминг и моя скорость стали мощнее, чем когда-либо.



Я тренировался с Тейшейрой и Перейрой перед UFC 281. Было очень приятно находиться вне зоны комфорта. Я никогда не тренировался за пределами Калифорнии, я отправился в Коннектикут и работал с этими парнями. Я был новичком, сделал шаг назад. Алекс борется за титул, это спортзал Гловера. Было круто снова стать студентом, и теперь я готов идти вперёд», — приводит слова Рейеса MMAJunkie.

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