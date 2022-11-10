Тренер Бивола: бой с Усиком — из разряда фантастики
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Тренер российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов высказался о возможном поединке своего подопечного с Александром Усиком в первом тяжёлом весе.
«Это что-то из разряда фантастики. Биволу не проблема подняться в первый тяжёлый, пускай он и будет там недовеском. Сможет ли спуститься Усик? Даже если сможет, то пока не представляю такой бой.
Да, если это будет так же интересно, как противостояние Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо, то он может состояться, а сегодня я этого не представляю. Мы же с вами говорим о боксёрах Биволе и Усике, а тут на первый план выйдет политика. И пока этот аспект главный, думаю, этого боя не будет», — цитирует Машьянова «Матч ТВ».
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