Тренер Бивола: бой с Усиком — из разряда фантастики

Тренер российского боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов высказался о возможном поединке своего подопечного с Александром Усиком в первом тяжёлом весе.



«Это что-то из разряда фантастики. Биволу не проблема подняться в первый тяжёлый, пускай он и будет там недовеском. Сможет ли спуститься Усик? Даже если сможет, то пока не представляю такой бой.



Да, если это будет так же интересно, как противостояние Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо, то он может состояться, а сегодня я этого не представляю. Мы же с вами говорим о боксёрах Биволе и Усике, а тут на первый план выйдет политика. И пока этот аспект главный, думаю, этого боя не будет», — цитирует Машьянова «Матч ТВ».