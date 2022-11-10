Тейшейра: план на бой — разобраться с Прохазкой как можно скорее

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался по поводу предстоящего поединка с Иржи Прохазкой.
«План на бой – разобраться с Прохазкой как можно скорее. Думаю, примерно в третьем раунде закончу схватку сдачей или нокаутом. Потому что план – быть терпеливым и подключать агрессию в правильный момент. В прошлом поединке я слишком много действовал, и, когда надо было проводить удушающие, из-за высокого темпа у меня не было сил. На этот раз я планирую больше контролировать удержание позиций, контролировать себя в стойке и подключаться только тогда, когда будет нужно.
Думаю, он изменит что-то в ударке. В грэпплинге – не знаю. Но мы тоже работали над разными позициями, так что всё будет хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Тейшейра на пресс-конференции.
Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC:
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