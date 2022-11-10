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Адесанья рассказал, что получал предложения сняться в кино

Адесанья рассказал, что получал предложения сняться в кино
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Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что уже не раз получал предложения сняться в кино.

«Я мог получить роль в фильме «Крид 3», наверно, недели две или три назад, но отказался. Так вот, это был уже четвёртый кинопроект, от роли в котором я отказываюсь. Всё потому, что на первом месте для меня — ММА. Я занимаюсь смешанными единоборствами, и я хорош в своём деле. Кинематограф никуда не денется, это всегда будет доступно. У меня есть много идей, связанных с аниме, которые я в будущем планирую воплотить в жизнь, будучи продюсером. Но всё-таки к этому я вернусь потом, а пока я один из лучших в своём любимом деле», — приводит слова Адесаньи Middle Easy.

12 ноября Исраэль Адесанья в главном поединке турнира UFC 281 сойдётся с бразильцем Алексом Перейрой.

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