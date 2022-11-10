Порье — о Чендлере: я выйду и во что бы то ни стало прикончу этого парня

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался по поводу предстоящего поединка с Майклом Чендлером.

«На этот раз я очень сосредоточен. Вы хотите увидеть лобовое столкновение, и я дам его вам. Я выйду и во что бы то ни стало прикончу этого парня. Он очень опасен, обладает нокаутирующей мощью и любит идти вперёд. Но если он рассчитывает превратить этот бой в драку, я вынесу его ещё быстрее, и в глубине души он это знает. Как я уже говорил, в эту субботу я хочу оставить в октагоне частичку себя», — сказал Порье на пресс-конференции.

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером. Начнётся поединок не ранее 6:30 мск.

UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?