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Порье — о Чендлере: я выйду и во что бы то ни стало прикончу этого парня

Порье — о Чендлере: я выйду и во что бы то ни стало прикончу этого парня
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье высказался по поводу предстоящего поединка с Майклом Чендлером.

«На этот раз я очень сосредоточен. Вы хотите увидеть лобовое столкновение, и я дам его вам. Я выйду и во что бы то ни стало прикончу этого парня. Он очень опасен, обладает нокаутирующей мощью и любит идти вперёд. Но если он рассчитывает превратить этот бой в драку, я вынесу его ещё быстрее, и в глубине души он это знает. Как я уже говорил, в эту субботу я хочу оставить в октагоне частичку себя», — сказал Порье на пресс-конференции.

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 281. В основном карде заявлен супербой в лёгком дивизионе между Дастином Порье и Майклом Чендлером. Начнётся поединок не ранее 6:30 мск.

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