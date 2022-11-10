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Али Абдель-Азиз сделал прогноз на бой Адесаньи и Перейры на UFC 281

Али Абдель-Азиз сделал прогноз на бой Адесаньи и Перейры на UFC 281
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился прогнозом на предстоящий поединок между действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

«Я думаю, что Перейра очень хорош и может нокаутировать любого, но я также думаю, что Адесанья слишком хитёр, слишком опытен, и он чемпион не просто так. Я выберу Адесанью в качестве фаворита на этот поединок», — написал Абдель-Азиз.

Титульный поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 281, который состоится 12 ноября.

Ранее сам Адесанья высказался о предстоящем поединке с Перейрой.

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