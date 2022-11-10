Уиттакер: если бы я хотел поставить дом, то выбрал бы Адесанью
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Боец UFC Роберт Уиттакер считает, что чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья является фаворитом в бою с Алексом Перейрой на UFC 281.
«Сложно сказать, кто фаворит, потому что я думаю, что это бой 50 на 50. Но если бы я ставил на свой дом, я бы поставил его на Исраэля, потому что в таком бою защищающийся боец — это более безопасный вариант игры. Адесанья хорошо защищается, отлично использует размах своих рук и рост. Всё это даёт ему преимущество в боях с соперниками. Мало того, это суперэффективно против всех. Поэтому ему не нужно ничего менять. Это работает против всех. Тем более если решение будет более близким, то обычно оно склоняется в сторону чемпиона», — приводит слова Уиттакера MMAJunkie.
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