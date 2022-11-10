Рой Джонс: рад, что бой Джошуа и Фьюри сорвался

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший объяснил, почему рад срыву поединка между Энтони Джошуа и обладателем чемпионского пояса в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.



«Я рад, что этот бой не состоялся, потому что в данный момент Джошуа к нему не готов. Дайте ему возможность стать самим собой, стать лучшей версией Энтони Джошуа. Вот тогда он сможет сразиться с Тайсоном Фьюри. Фьюри относится к тем парням, которых невозможно победить, если ты не в своей лучшей форме», — объяснил Джонс в разговоре с YouTube-каналом iFL TV.



Свой последний поединок Энтони Джошуа провёл в августе с Александром Усиком и проиграл раздельным решением судей. Это второе подряд поражение британца от украинского боксёра.



После этого Джошуа мог провести бой с Фьюри, но в итоге стороны не пришли к договорённости и Тайсон в декабре сразится с Дереком Чисорой.