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Маккэнн рассказала, какие полезные советы дал ей Макгрегор

Маккэнн рассказала, какие полезные советы дал ей Макгрегор
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Британский боец смешанных единоборств Молли Маккэнн рассказала о советах, полученных от бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я отправила ему сообщение со словами: «Как ты справляешься с этим? Ведь легко можно просто плюнуть на всё». И вот что он ответил: «Когда ты в спортзале, то нужно помнить, что это просто спортзал. Не впускай больше никого. Держи всех подальше. Всегда помни, что это просто борьба. Ты воин в клетке. Вот кто мы такие. Мы чемпионы. И вообще он говорил много безумных вещей. Распечатка его слов теперь висит в моей гостиной», — приводит слова Маккэнн издание MMAJunkie.

Конор Макгрегор продемонстрировал, как работает на груше на голых кулаках:

Конор болеет за «МЮ», но приценивается к «Ливерпулю». А как же дружба с Криштиану? Конор болеет за «МЮ», но приценивается к «Ливерпулю». А как же дружба с Криштиану?
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