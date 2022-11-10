Маккэнн рассказала, какие полезные советы дал ей Макгрегор
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Британский боец смешанных единоборств Молли Маккэнн рассказала о советах, полученных от бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
«Я отправила ему сообщение со словами: «Как ты справляешься с этим? Ведь легко можно просто плюнуть на всё». И вот что он ответил: «Когда ты в спортзале, то нужно помнить, что это просто спортзал. Не впускай больше никого. Держи всех подальше. Всегда помни, что это просто борьба. Ты воин в клетке. Вот кто мы такие. Мы чемпионы. И вообще он говорил много безумных вещей. Распечатка его слов теперь висит в моей гостиной», — приводит слова Маккэнн издание MMAJunkie.
Конор Макгрегор продемонстрировал, как работает на груше на голых кулаках:
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