Сехудо отреагировал на рейтинг Кормье 5 лучших бойцов всех времён, куда он не включил его

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо отреагировал на рейтинг с пятью лучшими бойцами всех времён, который недавно составил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Напомним, список Кормье выглядит следующим образом: 1) Флойд Мейвезер, 2) Хабиб Нурмагомедов, 3) Мохаммед Али, 4) Жорж Сен-Пьер, 5) Аманда Нуньес.
«Не нашлось места ни для Трипл Си [Сехудо], ни для Джона Джонса. Это предвзятость во всей её красе», — написал Сехудо в соцсетях.
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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