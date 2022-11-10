Редкач жёстко высказался об Усике

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о своём соотечественнике, 35-летнем непобеждённом боксёре Александре Усике (20-0, 13 КО), который обладает поясами WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе.
«Все уже знают, ты умеешь переобуваться. Тайсон тебя на Марс отправит, потом – в Верховную Раду с вазелином», — написал Редкач в своих социальных сетях.
Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO). Однако стороны пока так и не смогли договориться. О желании провести бой с Усиком Фьюри заявил после того, как объявил о завершении карьеры. Говоря о поединке с украинцем, Тайсон дал понять, что передумал.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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