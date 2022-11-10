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«В последний день сгоняю 6 кг». Боец UFC – о весогонке

«В последний день сгоняю 6 кг». Боец UFC – о весогонке
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян, который выступает в промоушене UFC, рассказал, как проходят его весогонки. Соответствующий пост Армен разместил в своих соцсетях.

«Самый частый вопрос от вас — о весогонке. Расскажу кратко. Я придерживаюсь специальной несложной диеты. Перестаю есть простые углеводы (сладкое и мучное).

У всех бойцов самым популярным методом сгонки лишнего веса является потоотделение. В последний день я сгоняю 6 кг. Сперва провожу тренировку, потом одеваю костюм-сауну и после иду в сауну, чтобы добить результат. Помните, что весь процесс должен проходить под строгим контролем специалистов!» – написал Петросян.

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