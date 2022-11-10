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Чендлер показал актуальную физическую форму перед боем с Порье. Фото

Чендлер показал актуальную физическую форму перед боем с Порье. Фото
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями. В настоящий момент Чендлер готовится к поединку с соотечественником Дастином Порье, который состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск.

«Готов – это ещё мягко сказано», – подписал фотографии Чендлер.

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Фото: Из личного архива Майкла Чендлера

Напомним, в последнем бою Чендлер встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его нокаутом. Что касается Порье, то он в последнем поединке встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и проиграл ему в третьем раунде. Бразилец использовал удушающий приём.

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