Чендлер показал актуальную физическую форму перед боем с Порье. Фото

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями. В настоящий момент Чендлер готовится к поединку с соотечественником Дастином Порье, который состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск.
«Готов – это ещё мягко сказано», – подписал фотографии Чендлер.
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Фото: Из личного архива Майкла Чендлера
Напомним, в последнем бою Чендлер встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его нокаутом. Что касается Порье, то он в последнем поединке встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой и проиграл ему в третьем раунде. Бразилец использовал удушающий приём.
UFC 281: Дастин Порье – Майкд Чендлер. Кто станет соперником Ислама Махачева?
- 10 ноября 2022
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