«Пойдём другим путём». Хрюнов — о решении WBC исключить российских боксёров из рейтингов

Известный промоутер Владимир Хрюнов разместил новый пост у себя в социальных сетях, отреагировав на решение Всемирного боксёрского совета (WBC) об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. О нём стало известно 8 ноября.



«Мы победим, но мы пойдём путём другим», — написал Хрюнов, добавив своё фото.

Фото: Из личного архива Владимира Хрюнова

Напомним, в феврале четыре ведущие боксёрские организации — WBC, Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — сообщили, что не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. Ранее Хрюнов рассказал про состоявшийся звонок президенту Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейману.