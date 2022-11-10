«Пойдём другим путём». Хрюнов — о решении WBC исключить российских боксёров из рейтингов

Известный промоутер Владимир Хрюнов разместил новый пост у себя в социальных сетях, отреагировав на решение Всемирного боксёрского совета (WBC) об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. О нём стало известно 8 ноября.
«Мы победим, но мы пойдём путём другим», — написал Хрюнов, добавив своё фото.
Фото: Из личного архива Владимира Хрюнова
Напомним, в феврале четыре ведущие боксёрские организации — WBC, Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — сообщили, что не будут признавать и утверждать поединки на территории Российской Федерации. Ранее Хрюнов рассказал про состоявшийся звонок президенту Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейману.
- 10 ноября 2022
-
20:13
-
19:32
-
19:16
-
18:51
-
18:15
-
17:59
-
17:34
-
17:23
-
16:58
-
16:43
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
14:59
-
14:51
-
14:29
-
13:57
-
13:56
-
13:44
-
12:53
-
12:44
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:23
-
10:21
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
07:04
-
00:59
-
00:43