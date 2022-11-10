Промоутер Усика назвал факторы, которые могут помешать организации боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался о потенциальном поединке его клиента с британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO), а также предположил, что может помешать организации этого боя.



«Мы имеем сейчас рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда – 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока что рабочей датой является 18-е число, но финально мы утвердимся после поединка 3 декабря.

Что может помешать? Со стороны Усика у нас есть полное согласие на этот поединок, понимание сроков подготовки. Наверное, как всегда, как в любом тренировочном лагере, могут быть травмы, которые могут отодвинуть дату поединка. Но мы знаем профессионализм, с которым подходит команда к подготовке. Поэтому травмы, их вероятность не настолько высока.

Что касается Тайсона Фьюри, здесь может быть намного больше аргументов. Во-первых, Тайсон Фьюри может уйти на пенсию. Он уже ходил раза три-четыре. Во-вторых, точно так же он может получить травму. Но травма Фьюри – это не только тренировочный лагерь, но и поединок с Чисорой. В-третьих, Тайсон Фьюри может упереться и говорить о каких-то неисполнимых финансовых амбициях, которые невозможно будет выполнить. И тем самым он будет уходить от поединка с Усиком.

Пока то предложение, которое получили и Усик, и Фьюри, – это едва не самое выгодное предложение, которое может существовать в мире не только бокса, но и вообще. Поэтому с объективной точки зрения этого произойти не должно. Если что-то будет происходить, это будет чистый субъективизм», – сказал Красюк на канале BoxOffice в YouTube.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: