Боец UFC Аллен назвал фаворита боя Чендлер — Порье

Британский боец смешанных единоборств Арнольд Аллен, выступающий в полулёгком весе UFC, поделился мыслями о предстоящем поединке в промоушене между американцами Майклом Чендлером и Дастином Порье. По мнению Аллена, фаворитом противостояния является Порье.



«Я склоняюсь к Порье. Кажется, его арсенал несколько больше. Этот парень может здорово менять стойки, лучше боксирует. В конечном счёте, я думаю, что работа ног, а также боксёрские навыки Порье окажутся лучше. Да и защита у него вроде лучше. Не думаю, что он финиширует его, скорее, будет победа решением», — сказал Аллен на своём канале в YouTube.



Напомним, бой Чендлера и Порье состоится в ночь с 12 на 13 ноября мск.

UFC 281: Порье – Чендлер. Кто станет соперником Махачева?