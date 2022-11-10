«Два чемпика». Умар Нурмагомедов показал архивное фото с Хабибом и Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивным фото, на котором присутствуют бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и нынешний чемпион промоушена в этой же весовой категории Ислам Махачев.
«Два чемпика», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова
Напомним, Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года. Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года. 22 октября на турнире в Абу-Даби он одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему. Сразу после победы над Оливейрой Махачев вызвал на бой чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски, а тот дал согласие.
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
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