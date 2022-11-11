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Рой Джонс назвал топ-4 лучших боксёра вне зависимости от весовой категории

Рой Джонс назвал топ-4 лучших боксёра вне зависимости от весовой категории
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший поделился мыслями о четырёх лучших боксёрах мира вне зависимости от весовой категории. Первое место, по мнению Джонса, занимает представитель Великобритании, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Это действительно непростой вопрос, но было бы правильно прямо сейчас назвать Фьюри. Фьюри должен быть номером один. Затем Теренс Кроуфорд. Потом, вероятно, следовало бы назвать Александра Усика, он был бы третьим номером. Дмитрий Бивол будет номером четыре. А кто должен быть пятым, даже не знаю», — приводит слова Джонса talkSPORT.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

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