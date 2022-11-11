«Ещё немного, и мы примерим этот пояс». У. Нурмагомедов – перед титульным боем на Bellator

24-летний российский боец Bellator Усман Нурмагомедов (15-0, 8 КО), выступающий в лёгком весе, опубликовал пост в одной из социальных сетей в преддверии титульного боя с действующим чемпионом промоушена 36-летним представителем Бразилии Патрики Фрейре.

«Крайняя неделя перед вылетом в Чикаго, ко мне прилетел мой брат Мухаммад помогать, во время весогонки ему нет равных. Ещё немного, и мы примерим этот пояс», — гласит подпись Усмана к опубликованному посту.

Напомним, в последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман победил представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. Уже в пятницу, 18 ноября, он проведёт титульный поединок с Патрики Фрейре, который пройдёт в Чикаго (США).

Усман Нурмагомедов приседает с Хабибом на плечах.