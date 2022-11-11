«Мы об этом говорили, и я сказал нет». Прохазка — о реванше с Тейшейрой в Бразилии

30-летний чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка (29-3-1, 24 КО), являющийся чемпионом UFC в полутяжёлом весе, рассказал, что промоушен хотел, чтобы его бой-реванш с Гловером Тейшейрой (33-8, 17 КО) состоялся в Бразилии.
«Да, мы обсуждали этот вопрос, и да, я сказал «нет» проведению поединка в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Прохазки BJ Penn со ссылкой на слова бойца в подкасте The MMA Hour.
«Готов ли я показать более лучшее выступление, чем в прошлый раз? Думаю, да, я хочу это сделать. В первом поединке это было одно из худших выступлений за всю мою бойцовскую карьеру. Имею в виду, моё отношение к бою. Я знаю, что могу добиться большего, и, как я уже сказал, Гловер заслуживает боя-реванша. Тот бой был 50 на 50. Я просто принимаю вызов, потому что было много голосов, которые призывали меня к реваншу», — добавил Иржи.
Напомним, бой-реванш между Прохазкой и Тейшейрой возглавит турнир UFC 282, который состоится 11 декабря. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».
Иржи Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC.
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